BC de Glaris: recettes et bénéfice en hausse au 1er trimestre

(ajoute commentaires d'analystes et cours de Bourse)Zurich (awp) - La Banque cantonale de Glaris (GLKB) a bouclé le premier trimestre de l'exercice en cours sur un produit d'exploitation en hausse de 5,7% à 17,9 millions de francs, grâce notamment à la bonne tenue des activités hypothécaires. Malgré la hausse des charges d'exploitation, qui ont franchi la barre des 10 millions, le résultat tant opérationnel que net a pu être amélioré par rapport aux trois premiers mois de 2017, indique l'établissement lundi dans un communiqué.Dans le détail, les opérations sur intérêts ont dégagé 14,3 millions de francs, soit 8,0% de mieux qu'un an plus tôt. Les commissions et services ont généré 2,6 millions (+9,4%) et les activités de négoce 1,3 million (+27,7%). Les charges d'exploitation ont enflé de 6,2% pour s'établir à 10,6 millions.Le résultat d'exploitation s'est étoffé de 7,4% à 6,3 millions de francs, et le bénéfice net de 7,3% à 5,2 millions.Au bilan, les prêts à la clientèle ont augmenté de 1,2% par rapport au bouclement de 2017, à 4,82 milliards, dont 4,43 milliards de créances hypothécaires (+0,8%). Un tiers de la croissance des hypothèques est à mettre au crédit de la plateforme en ligne hypomat.ch, précise le communiqué. La somme de bilan a crû de 2,8% à 5,80 milliards.La direction de la GLKB n'a pas formulé d'objectifs ou de prévisions pour la suite de l'exercice.La copie rendue par l'établissement cantonal ne comble pas tout à fait les attentes de son homologue zurichois (ZKB). Dans son commentaire, l'analyste Javier Lodeiro explique cela par des correctifs de valeur inattendus sur plusieurs actifs (produits structurés et biens immobiliers) qui ont fait plonger le poste "autres résultats ordinaires" dans le rouge à hauteur de 0,4 million de francs.Ces correctifs ont toutefois pu être compensés au niveau opérationnel par la réduction des coûts et des amortissements moins importants que prévu, débouchant sur un résultat net peu ou prou conforme aux projections.A la mi-journée, la nominative GLKB se délestait de 0,3% à 34,40 francs, dans le sillage du marché dans son ensemble (SPI, -0,37%).buc/ol/jh(AWP / 23.04.2018 12h48)