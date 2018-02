BCE Bell Canada: recul du bénéfice, perspectives modérées

BCE INC.

Montréal - Le groupe de télécommunications et de médias BCE Bell Canada a annoncé jeudi un recul de son bénéfice net au quatrième trimestre l'an dernier et a prévu pour le nouvel exercice une croissance modérée de ses résultats.Le premier groupe canadien de télécoms a dégagé un bénéfice net de 617 millions de dollars canadiens entre octobre et décembre, en recul de 12% par rapport à la même période de 2016.Hors éléments exceptionnels - coûts de restructuration après acquisition ou charges pour dépréciation - le bénéfice ajusté a augmenté de 2,5%, à 684 millions CAD sur le trimestre.Sur cette base et ramené à une action, le bénéfice est ressorti à 76 cents, soit deux cents de mieux que la prévision moyenne des analystes.Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à près de 6 milliards CAD, en hausse de 4,5% sur un an, une progression identique pour le résultat courant avant impôt, frais financiers et amortissements, à 2,2 milliards.Pour le secteur de téléphonie sans fil, qui a une nouvelle fois tiré l'activité, le chiffre d'affaires a augmenté de 10,6%, à 1,9 milliard CAD, au dernier trimestre pour un résultat courant en hausse de 9,2%, à 736 millions. A la fin de 2017, Bell Canada comptait 9,1 millions de comptes abonnés au sans fil, en progression de 9%.Les activités filaires (câble, fibre...) ont dégagé un chiffre d'affaires de 3,2 milliards CAD (+2,7%) sur les trois mois considérés pour un résultat courant de 1,3 milliard, en hausse de 4%.Les ventes des activités médias (réseaux de télévision, radio, publicité..), ont baissé de 1,4% à 834 millions. Le résultat courant a reculé de 9% à 171 millions, reflet notamment des "dépenses accrues relativement à la programmation et au contenu en raison des coûts croissants pour les droits de diffusion dans les sports", a indiqué Bell Canada dans son communiqué.Pour l'ensemble de l'exercice 2017, le groupe de télécoms et de médias a dégagé un bénéfice net de 2,97 milliards CAD, en baisse de 3,8%, et le résultat par action a été de 3,39 dollars. Le chiffre d'affaires annuel a été de 22,7 mds, en progression de 4,6%.Pour l'ensemble de l'exercice 2018, BCE Bell Canada prévoit une hausse du chiffre d'affaires dans une fourchette de 2% à 4% et une perspective identique pour son résultat courant. Le bénéfice net par action devrait se situer entre 3,42 à 3,52 dollars.mbr/cj(©AFP / 08 février 2018 12h47)