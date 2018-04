Francfort - La Banque centrale européenne a dit jeudi observer une "certaine modération" de la croissance dans la zone euro et s'est inquiétée des "menaces protectionnistes" qui s'aggravent, brossant un tableau plus pessimiste qu'auparavant."Après plusieurs trimestres de croissance plus élevée que prévu, les informations disponibles depuis notre dernière réunion début mars semblent indiquer une certaine modération", a déclaré le président de la BCE Mario Draghi.Même si la conjoncture demeure "cohérente avec une expansion large et solide", on note une inflexion dans le ton de ce responsable, alors que la BCE n'avait cessé jusqu'en mars de réviser à la hausse ses projections de croissance."Il est clair que depuis la dernière réunion, quasiment tous les pays ont expérimenté, à des degrés divers, une modération ou une perte de dynamique dans la croissance", a-t-il insisté, à quelques jours de la publication mercredi prochain du PIB du premier trimestre dans la zone euro.M. Draghi a en particulier souligné l'aggravation des "menaces protectionnistes" planant sur l'économie mondiale, Washington étant susceptible d'imposer dans les prochains jours des droits de douane sur l'acier et l'aluminium à l'Europe."Les risques liés à des facteurs de nature mondiale, incluant les menaces d'une aggravation du protectionnisme, sont devenus plus importants", a alerté le patron de l'institution monétaire de la zone euro.Le gouvernement allemand a justement fait savoir dans la matinée qu'il s'attendait à ce que le président américain Donald Trump impose aussi des droits de douane à l'acier et l'aluminium européens, à compter du 1er mai, au lieu de reconduire l'exemption actuelle.(©AFP / 26 avril 2018 13h17)