La Banque centrale européenne a annoncé lundi avoir imposé un gel des paiements à la troisième banque commerciale en Lettonie, ABLV Bank, dont la situation s'est fortement dégradée après des accusations de blanchiment d'argent venant de Washington.Cette mesure, une première pour la BCE depuis le lancement en son sein du superviseur des grandes banques en zone euro fin 2014, signifie que "temporairement et jusqu'à nouvel ordre, une interdiction de tous les paiements effectués par ABLV Bank sur ses passifs financiers a été imposée et est entrée en vigueur" depuis dimanche, indique un communiqué de la BCE.La situation financière d'ABLV Bank s'est subitement détériorée en fin de semaine dernière après la décision le 13 février par le réseau de lutte contre le crime financier au sein du département du Trésor américain (Financial crimes enforcement Network) de désigner la banque lettone comme un établissement "de première importance en matière de blanchiment d'argent" conformément à la loi américaine.Washington a sanctionné la banque ABLV, l'accusant de blanchiment d'argent et d'implication dans des programmes illégaux de développement d'armes en Corée du Nord.Depuis, la troisième banque en Lettonie a vu son accès coupé au système financier, menaçant à court terme sa survie malgré une situation financière confortable.À la fin de l'année 2017, la banque disposait d'un matelas de près de 1,7 milliard d'euros de liquidités, pour un total de bilan de 3,6 milliards d'euros.Malgré tout, il a fallu lui imposer un moratoire, une décision formellement prise par le superviseur letton des banques, le FCMC (Financial and Capital Market Commission), sur ordre de la BCE.Cette mesure choc permet de "donner à la banque suffisamment de temps pour prendre des mesures en vue de stabiliser la situation actuelle et d'accumuler les fonds nécessaires pour assurer un fonctionnement normal", a indiqué ABLV lundi dans un communiqué.Cela doit notamment passer par un prêt demandé à la Banque de Lettonie à hauteur de 480 millions d'euros.Lundi, la Bourse Nasdaq de Riga, capitale de la Lettonie, a suspendu la cotation de ABLV Bank, de même que les Bourses Nasdaq de Tallin en Estonie et de Vilnius, en Lituanie.L'annonce de la BCE intervient alors que le gouverneur de la Banque centrale de Lettonie, Ilmars Rimsevics, a été arrêté samedi par le Bureau national anti-corruption (KNAB), ainsi que l'a annoncé dimanche le gouvernement letton sans en donner les raisons.Il n'y a aucun lien apparent entre ces deux événements, a indiqué à l'AFP une source financière proche du dossier, à Francfort.L'an dernier, le superviseur au sein de la BCE a été mise à l'épreuve avec le dépôt de bilan de plusieurs établissements financiers, notamment le groupe bancaire espagnol Banco Popular, qui s'était retrouvé rapidement à court de liquidités et avait dû être repris par sa compatriote Banco Santander pour un euro.(©AFP / 19 février 2018 12h29)