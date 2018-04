Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La construction de logements s’accélère dans l’agglomération Lausanne-Morges. Près de la moitié des nouveaux appartements et maisons individuelles devant sortir de terre entre cette année et l’an prochain le feront dans le plus grand pôle urbain du canton, qui abrite 40% de la population vaudoise. Ce développement ne concerne cependant pas uniquement l’agglomération Lausanne-Morges, mais constitue l’un des éléments qui auront une influence sur le marché du logement dans l’ensemble du canton.