BFW Liegenschaften pressent Christian Wunderlin au conseil d'administration

Zurich (awp) - Un changement va intervenir au conseil d'administration de BFW Liegenschaften. Hans Jörg Brun a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat lors de la prochaine assemblée générale. Pour le remplacer, les actionnaires se verront proposer l'élection de Christian Wunderlin, a indiqué la société immobilière jeudi.M. Wunderlin est vice-président du conseil d'administration et président du comité de risques de Banque Cler. Il est aussi membre des conseils d'administration d'Amag Leasing et Admicasa Holding, dont BFW assure des prestations de services et de gestion pour les filiales Admicasa Management et Admicasa Verwaltung.sig/cf/rp/al(AWP / 22.03.2018 07h45)