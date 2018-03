BFW relève son dividende malgré un bénéfice en léger repli en 2017

Frauenfeld (awp) - La société immobilière BFW Liegenschaften a dégagé en 2017 un bénéfice net légèrement inférieur à celui de l'année précédente, mais proposera à ses actionnaires une rémunération en légère hausse. Le dividende devrait ainsi passer à 1,40 CHF par nominative, après 1,35 CHF un an plus tôt, indique l'entreprise thurgovienne mardi dans un communiqué.Le revenu locatif net a progressé de 2% à 20,8 mio CHF, malgré une hausse du taux vacance à 7,5% au bouclement de l'exercice, contre 7,1% fin 2016. Comme annoncé début février, le résultat avant intérêts et impôts (ebit), revalorisations comprises, a bondi de 17% à 22,6 mio.Le bénéfice net accuse un repli de 1,1% à 18,0 mio CHF, en raison notamment de l'érosion de 5,1 mio des revalorisations, dont le montant a été ramené à 8,1 mio CHF. La valeur totale du portefeuille immobilier a enflé de 3% à 437,1 mio CHF.En plus du relèvement du dividende, le conseil d'administration proposera en outre à ses actionnaires la suppression des 514'000 titres acquis dans le cadre d'un programme de rachat, avec à la clé une réduction de capital correspondante.Pour la suite des opérations, la direction de BFW affiche sa confiance dans l'attractivité du marché immobilier suisse, en particulier dans le segment du logement. Confrontée à la hausse du taux de vacance en raison de l'intense activité de construction dans certaines régions, la société a par ailleurs indiquer vouloir procéder à des "ajustements ponctuels" de loyers.Avec un ratio de fonds propres de 42,3%, BFW dispose de la marge de manoeuvre nécessaire pour réaliser des acquisitions complémentaires d'immeubles ou de projets, en vue de l'optimisation du portefeuille immobilier.dm/gab/buc/jh(AWP / 13.03.2018 07h45)