BKW acquiert la société bâloise Jermann Ingenieure + Geometer

Berne (awp) - L'énergéticien BKW a renforcé son réseau d'ingénierie avec l'acquisition du bâlois Jermann Ingenieure + Geometer, bureau spécialisé dans le domaine du métrage. Cette transaction vise à renforcer le portefeuille de prestations et élargir la présence géographique du groupe bernois, indique ce dernier vendredi. Le prix n'est pas précisé.Basé à Arlesheim, dans le canton de Bâle-Campagne, Jermann Ingenieure + Geometer est actif dans le métrage officiel, d'ingénierie et de construction, de la documentation de travail, de la géoinformation et de l'urbanisme, énumère BKW. La société possède des succursales à Liestal, Sissach et Zwingen et compte 90 employés.L'entreprise fondée en 1952 restera chapeautée par Fabian Frei et les autres membres actuels de la direction.Les entreprises faisant partie du réseau BKW Engineering accueillent ainsi un nouveau membre, après les rachats en 2017 du groupe Grunder et de l'entreprise Darnuzer Ingenieure, rappelle le communiqué. Avant l'arrivée de Jermann, le groupement employait 1500 personnes en Allemagne, en Autriche et en Suisse.fr/ol(AWP / 26.01.2018 11h02)