BKW: les forces motrices d'Oberhasli ont étoffé leur production l'an dernier

Zurich (awp) - Les forces motrices Kraftwerke Oberhasli (KWO), détenues pour moitié par les BKW, revendiquent sur l'exercice 2017 la production de quelque 2225 GWh, soit 5,4% de plus qu'en 2016. L'an dernier avait pourtant débuté sous des auspices contraires, en raison du faible niveau de remplissage des lacs de rétention et de la défaillance d'une installation de la centrale Grimsel 2.Le printemps clément a toutefois palié le premier de ces handicaps et une solution rapide a été trouvée pour le second, se félicite l'entreprise dans son compte rendu d'activité vendredi. La chaleur estivale a par la suite permis de récolter quantité d'eau de la fonte des glaciers.La moitié du capital des KWO n'appartenant pas à BKW se répartit à parts égales entre les Industrielle Werke Basel (IWB), Energie Wasser Bern (EWB) et les services industriels de la Ville de Zurich (EWZ).jh/buc(AWP / 06.04.2018 12h07)