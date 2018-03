BKW reprend l'allemand TSS, actif dans la radioprotection

Zurich (awp) - Le groupe énergétique BKW a, via sa filiale DfN, racheté l'Allemand Technischer Strahlenschutz (TSS), spécialisée dans le domaine de la radioprotection nucléaire, annonce vendredi la société bernoise. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé."BKW renforce et étend ainsi ses compétences dans ce secteur, avec en toile de fond, la désaffectation prévue de la centrale nucléaire de Mühleberg et de nombreuses autres centrales nucléaires en Europe", précise le communiqué.La filiale DfN, également active dans le secteur de la technologie nucléaire, avait pour sa part été acquise l'année dernière.lk/ol(AWP / 09.03.2018 11h00)