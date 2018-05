BKW "solide et prospère" selon son président

Zurich (awp) - Le groupe énergétique BKW estime être "solide et prospère" et bien positionné pour avancer dans un environnement difficile, a affirmé la direction de la société bernoise vendredi lors de l'assemblée générale. Le dividende, qui a été augmenté de 20 centimes à 1,80 franc, a été approuvé par les actionnaires."BKW évolue de manière très positive et se montre aujourd'hui solide et prospère", a déclaré le président Urs Gasche, cité dans un communiqué du groupe. Ce dernier a cependant souligné au sujet de la régulation du secteur ne pouvoir "relever les défis du nouveau siècle avec des réglementations du siècle dernier".La patronne Suzanne Thoma a pour sa part affirmé que la société était "parfaitement positionnée sur des marchés en pleine croissance".L'énergéticien BKW a enregistré des résultats en croissance l'an dernier, soutenus par le renforcement des activités de services, les ventes d'électricité et la maîtrise des coûts. Le résultat d'exploitation (Ebit) a gagné 9,6% à 379 millions de francs et le bénéfice net a bondi de 15,9% à 270,6 millions.Concernant les nominations, Carole Ackermann, Rebecca Guntern et Andreas Rickenbache ont été élus au conseil d'administration. Barbara Egger-Jenzer, Marc-Alain Affolter et Georges Bindschedler ont quant à eux quitté l'organe de surveillance.al/rp(AWP / 18.05.2018 17h55)