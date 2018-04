BLKB: Thomas Schneider nommé président du conseil de banque

Zurich (awp) - Thomas Schneider a été désigné par le Conseil d'État de Bâle-Campagne pour reprendre au 1er août prochain la tête du conseil de la banque cantonale. Il succédera à Elisabeth Schirmer-Mosset, qui avait annoncé en décembre dernier son départ pour fin juin après 18 ans de bons et loyaux services, rappelle la Banque cantonale de Bâle-Campagne (BLKB) mardi soir dans un communiqué.Le quinquagénaire est titulaire d'un diplôme fédéral d'expert-comptable ainsi que d'un MBA de l'University of Wales.Il a été responsable de l'audit de la division Swiss Universal Bank (SUB) de Credit Suisse, après plus d'un quart de siècle passé dans le cabinet de conseil Ernst & Young, où il a exercé plusieurs fonctions dirigeantes. Il a notamment été chargé pendant sept ans de la révision financière et réglementaire de la BLKB.buc/rp(AWP / 17.04.2018 17h40)