BLS franchit la barre du milliard de kilomètres parcourus

Berne (awp/ats) - Le groupe BLS a réalisé l'an dernier un bénéfice de 15 millions de francs, en recul de 3,9% par rapport à 2016. Le nombre de kilomètres parcourus par les voyageurs a dépassé pour la première fois le milliard.Au total, la compagnie a transporté 64 millions de voyageurs. La ponctualité des trains s'élève à 94,1%, reculant ainsi de 0,9 point par rapport à 2016. L'entreprise juge cette valeur satisfaisante en raison des nombreux travaux de construction qui ont lieu sur le réseau ferroviaire.Le nombre de kilomètres parcourus par les voyageurs empruntant les trains, les bus et les bateaux de la compagnie de transport a, pour la première fois, dépassé le seuil du milliard. La prestation de transport a augmenté de 3,3% par rapport à 2016, a annoncé l'entreprise jeudi à Berne.Lors de la présentation de l'exercice 2017, BLS a rappelé que le tunnel de base du Lötschberg était à la limite de ses capacités. En 2017, davantage de marchandises ont pour la première fois transité par l'axe du Lötschberg que par le Gothard en raison de l'interruption du trafic entre Luino (I) et Novara (I).L'année dernière, la compagnie de transport a pu développer son offre au Simplon. Aujourd'hui, trois fois plus de trains régionaux empruntent le Simplon par rapport à décembre 2016 lorsque BLS a repris la responsabilité de la ligne. Les trains RegioExpress entre Brigue (VS) et Domodossola (I) circulent toutes les deux heures.BLS reconnaît que sa situation financière reste tendue en raison d'investissements élevés ces prochaines années. La société investit quelque 600 millions de francs dans l'achat de 52 nouveaux trains pour faire face à la hausse du trafic. Elle investit également dans la modernisation de ses ateliers.ats/rp(AWP / 19.04.2018 12h19)