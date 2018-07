BMW annonce la construction de sa première usine en Hongrie

Le géant allemand de l'automobile BMW a annoncé mardi la construction d'une nouvelle usine en Hongrie, sa première en Europe de l'Est, moyennant un investissement d'un milliard d'euros.L'implantation près de Debrecen, dans l'est du pays, aura une capacité de 150.000 unités par an et produira à la fois des voitures électriques et équipées de moteurs à combustion."Après d'importants investissements en Chine, au Mexique et aux États-Unis, nous renforçons nos activités en Europe pour conserver un équilibre de la production entre l'Asie, l'Amérique et notre continent d'origine", a déclaré le patron du groupe, Harald Krüger.L'usine devrait générer directement un millier d'emplois, estime le groupe, en plus d'un "grand nombre" d'emplois chez des fournisseurs dans la région.Selon BMW, le lieu a été choisi pour sa "très bonne infrastructure" et la proximité au réseau existant de fournisseurs hongrois.Chaque année, BMW achète des pièces détachées et des services pour quelque 1,4 milliard d'euros dans le pays, indique l'entreprise.Le gouvernement hongrois a de son côté salué "une très grande réussite pour la Hongrie"."Cet investissement contribuera à la compétitivité de l'économie hongroise et renforcera les liens économiques entre la Hongrie et l'Allemagne", déclaré le ministre des Affaires étrangères, Peter Szijjártó, notant que les pourparlers avec BMW ont duré 14 mois et que d'autres pays ont été considérés par l'entreprise.La construction de l'usine doit commencer "au deuxième trimestre 2019" a précisé à l'AFP un porte-parole du groupe allemand, sans pour autant donner de date pour le début de la production."La construction d'une nouvelle usine dure en général plusieurs années", a-t-il uniquement déclaré.En Europe, BMW exploite pour l'instant huit usines en Allemagne, trois au Royaume-Uni et une en Autriche.(©AFP / 31 juillet 2018 12h31)