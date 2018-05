BNP Paribas Suisse a une nouvelle patronne

Zurich (awp) - BNP Paribas Suisse sera dirigée par Monique Vialatou à partir du 1er juillet, a annoncé vendredi la filiale helvétique du groupe bancaire français. La nouvelle responsable succède à Geoffroy Bazin.Mme Vialatou fait partie du groupe BNP Paribas depuis plus de 30 ans et dispose "d'une large expérience à la fois dans la banque de détail en France et au sein de CIB", a précisé l'établissement dans un communiqué.La future patronne de BNP Paribas Suisse a été responsable pays du groupe en Thaïlande et dirige depuis 2014 la filiale canadienne.BNP Paribas Suisse compte plus de 1400 collaborateurs et dispose de quatre implantations à Genève, Zurich, Bâle et Lugano.al/(AWP / 25.05.2018 16h28)