BNS: bénéfice de 54 mrd CHF en 2017, porté par les réserves de devises

Zurich (awp) - La Banque nationale suisse (BNS) s'attend à dégager en 2017 un bénéfice de 54 mrd CHF, après un résultat positif de 24,5 mrd un an auparavant, a annoncé mardi l'institut d'émission. Ce dernier a notamment profité d'un gain de 49 mrd sur ses positions en monnaies étrangères, amassées pour défendre le franc.La banque centrale helvétique dépasse ainsi les prévisions des analystes d'UBS, qui s'attendaient à un bénéfice de 50 mrd CHF sur l'année écoulée.Le stock d'or a quant à lui généré un gain de 3 mrd CHF et les positions en francs 2 mrd, a détaillé la BNS dans un communiqué.L'institut va verser un dividende de 15 CHF par action, le maximum prévu par la loi, et distribuer 1 mrd à la Confédération et aux cantons. A ce montant s'ajoutera un versement supplémentaire de 1 mrd. Le total de 2 mrd revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons.al/buc(AWP / 09.01.2018 07h53)