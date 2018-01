BNS: le franc reste fortement valorisé, pas d'urgence pour la réduction du bilan

Zurich (awp) - Le président de la Banque nationale suisse (BNS) Thomas Jordan estime que le franc demeure "fortement valorisé". "Nous avons défini cette classification en été, au moment où le franc s'est déprécié face à l'euro. C'est toujours d'actualité", a déclaré le banquier central, dans le cadre de l'émission "ECO Talk", qui sera diffusée lundi soir par la télévision alémanique SRF.La valorisation actuelle du franc est une raison qui incite la BNS à maintenir sa politique monétaire accommodante. "La stabilité des prix est l'objectif, et nous voulons atteindre cet objectif si possible à moyen terme", a-t-il précisé. L'inflation en Suisse étant faible, il n'y a aucune urgence à changer la politique monétaire actuelle.Par ailleurs, M. Jordan ne voit aucune raison de réduire l'important bilan de l'institut d'émission, tant que les objectifs prioritaires sont pas atteints. "Lorsqu'il faudra resserrer la politique monétaire, on pourra envisager une réduction du bilan", a-t-il expliqué. "Nous devons rester prudents et évaluer pleinement les conséquences d'une réduction du bilan sur les conditions monétaires."Le président d'UBS Axel Weber, qui participait également à "ECO Talk", a soutenu que la BNS va devancer la Banque centrale européenne en termes de normalisation de la politique monétaire, respectivement pour le relèvement des taux directeurs.Evoquant le bitcoin et les cryptomonnaies en général, Thomas Jordan les a qualifiés de "phénomène spéculatif". Ces devises connaissent une forte volatilité et peuvent être utilisées pour des activités douteuses, selon lui."S'il s'avérait que les cryptomonnaies ont des caractéristiques similaires à celles des autres instruments d'investissement, elles devraient être régulées immédiatement", a tranché le banquier central.mk/rw/fr/rp(AWP / 22.01.2018 16h25)