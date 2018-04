BNS: les actionnaires rejettent les propositions dissidentes

Zurich (awp) - Les actionnaires de la Banque nationale suisse (BNS) ont massivement rejeté vendredi en assemblée générale deux propositions n'émanant pas de l'organe de surveillance de l'institut d'émission, suivant ainsi les recommandations de ce dernier. Le projet de modification de la rubrique dividende de la loi sur la BNS a ainsi été balayé par 93% des votants.Président du conseil de banque, Jean Studer a pris soin de rappeler que contrairement aux autres entreprises, les bénéfices dégagés par la BNS ne mesurent pas le niveau de succès avec lequel l'institution accomplit ses tâches. Ses résultats transcrivent plutôt les fluctuations enregistrées sur les cours de changes, les marchés des capitaux ou encore le prix de l'or.Le taux de rémunération reste plafonné à 6% du capital-actions de l'établissement. Le caractère du mandat public de la BNS fait en sorte que ses gains reviennent en priorité aux collectivités publiques et non aux actionnaires.Une seconde proposition alternative sur l'indépendance de la fonction de réviseur a aussi été laminée par 95% des voix.uh/tp/jh/rp(AWP / 27.04.2018 13h30)