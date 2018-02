BT améliore ses bénéfices 3T mais ses ventes reculent

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC

Londres - Le géant britannique des télécoms BT a annoncé vendredi une hausse de ses bénéfices mais des ventes poussives au troisième trimestre, après avoir vu ses résultats plombés un an plus tôt par un scandale comptable en Italie.Le groupe a dévoilé dans un communiqué un bénéfice net en hausse de 34% à 501 millions de livres au cours de la période d'octobre à décembre 2017.Il améliore sa rentabilité principalement grâce à un effet de comparaison favorable, puisqu'il avait dû passer une charge de 100 millions de livres au troisième trimestre 2016 en raison d'un retentissant scandale de dissimulations comptables en Italie.Hors éléments exceptionnels, sa rentabilité s'est toutefois légèrement dégradée, sous l'effet d'une baisse de 3% à 5,97 milliards de livres de son chiffre d'affaires, de l'investissement dans la relation avec le client et du coût de son fonds de retraite.BT a encore souffert de la baisse de son activité dans les services aux entreprises internationales, du fait d'une vive concurrence sur ces marchés et de la priorité accordée par le groupe aux contrats les plus rentables. Il évoque en outre le souhait de groupes américains d'assurer en propre leur service télécoms.L'opérateur télécoms a également subi un recul de son activité auprès des entreprises et du secteur public au Royaume-Uni et en Irlande, alors que les clients délaissent les lignes fixes pour les échanges en ligne.En revanche, l'opérateur mobile britannique EE est sa seule branche à avoir vu ses ventes progresser sur le trimestre, avec quelque 29,8 millions de clients.Le directeur général du groupe, Gavin Patterson, s'est montré satisfait de la publication."Nos résultats pour le troisième trimestre sont globalement conformes à nos attentes et nous restons confiants dans nos objectifs annuels", a-t-il souligné.BT prévoit toujours notamment une très légère baisse attendue de son résultat brut d'exploitation ajusté, qui pourrait être compris entre 7,5 et 7,6 milliards de livres.De son côté, le marché faisait grise mine après cette publication, le titre du groupe perdant 5,41% à 242,25 pence vers 09H00 GMT à la Bourse de Londres."BT dit qu'il est confiant dans ses perspectives annuelles mais un recul du chiffre d'affaires et des difficultés dans les prises de commandes", notamment dans les services à l'international, "font qu'il y a des doutes", explique Neil Wilson, analyse chez ETX Capital.Ce dernier insiste en outre sur les difficultés que pourrait avoir BT à s'aligner sur les prix des droits de diffusion de la Premier League pour la période entre 2019-2022.L'opérateur est diffuseur du championnat de football anglais aux côtés de Sky, ce qui lui a coûté très cher, mais l'arrivée possible de nouveaux acteurs comme le géant américain Amazon pourrait entraîner une inflation des droits.jbo/spi(©AFP / 02 février 2018 09h16)