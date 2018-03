BVZ boucle 2017 sur des recettes et des bénéfices en hausse

Zurich (awp) - Le groupe BVZ a une nouvelle fois connu la croissance en 2017. Les recettes ont dépassé la barre des 150 mio CHF et les bénéfices ont bondi à tous les niveaux, indique l'entreprise de transport et de tourisme mercredi dans son compte rendu annuel. Les actionnaires se verront proposer un dividende ordinaire inchangé à 12 CHF par action, agrémenté d'une rémunération extraordinaire de 2 CHF supplémentaires au titre de l'exercice écoulé.Le produit d'exploitation a progressé de 6,0% pour atteindre 151,6 mio CHF. La hausse des dépenses pour les infrastructures et pour les véhicules s'est traduite par une légère augmentation des charges (+2,7%).Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a bondi de près d'un tiers (+30,8%) à 18,6 mio CHF et le bénéfice net de 42,7% à 12,5 mio.Dans la foulée de ses chiffres, la société valaisanne a annoncé que son administrateur Roberto Seiler, en poste depuis 1994, ne se représenterait pas pour un nouveau mandat. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 12 avril prochain l'élection de Carole Ackermann et de Brigitte Hauser-Süess en tant qu'administratrices.BVZ anticipe une hausse de la demande, des réservations et des recettes, à la faveur de l'embellie conjoncturelle en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Les dirigeants du groupe restent toutefois conscients que la situation géopolitique et les évènements exceptionnels peuvent avoir un impact immédiat et durable sur la fréquentation touristique.Pour l'exercice en cours, l'entreprise pense parvenir à maintenir les recettes et les bénéfices au niveau de l'année dernière.buc/rp(AWP / 14.03.2018 08h15)