Bachem: timide hausse du bénéfice en 2017, dividende relevé

Zurich (awp) - Le spécialiste des peptides Bachem a bouclé 2017 sur un bénéfice net en légère hausse (+1,4%) à 41,8 mio CHF, malgré une hausse marquée des ventes. Le groupe basé à Bubendorf explique vendredi dans un communiqué que le résultat net a été lestés par des effets de change négatifs "considérables". Les actionnaires se verront néanmoins proposer un dividende relevé au titre de l'exercice écoulé.La croissance des recettes a accéléré au 2e semestre, débouchant sur un chiffre d'affaires annuel record de 261,6 mio CHF, grâce notamment aux revenus multipliées par plus de deux des sites rachetés à American Peptide Company (APC). L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a crû de 10,4% à 71,5 mio et le résultat avant intérêts et impôts a dépassé la barre des 50 mio (+12,3%), pour une marge afférente de 19,3%, en hausse de 20 points de base (pb).Le bénéfice net a subi un impact négatif de change de 1,8 mio CHF, contre un effet positif de 1,2 mio un an plus tôt. Le conseil d'administration proposera à ses actionnaires un dividende relevé à 2,75 CHF par action au titre de l'exercice écoulé, contre 2,50 CHF un an plus tôt.Si le chiffre d'affaires publié par Bachem est plus ou moins en ligne avec les projections des analystes consultés par AWP, la rentabilité opérationnelle et nette sont ressorties un cran en dessous. Le relèvement du dividende est conforme aux attentes.Pour l'exercice en cours, la direction de Bachem espère renforcer sa présence sur le marché des peptides, notamment aux Etats-Unis et en suisse. La société bâloise entend également prendre pied au Japon pour mieux profiter de la dynamique de croissance en Extrême-Orient.Elle vise "ces prochaines années" une croissance moyenne continue de 6-10% mais précise mettre l'accent sur l'amélioration de la rentabilité que sur la croissance.buc/jh(AWP / 16.03.2018 07h10)