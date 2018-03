Bachem: timide hausse du bénéfice en 2017, dividende relevé

(dépêche complétée après CP, ajoute commentaire analystes, cours de Bourse)Zurich (awp) - Le spécialiste des peptides Bachem a bouclé 2017 sur un bénéfice net en légère hausse (+1,4%) à 41,8 mio CHF, malgré une hausse marquée des ventes. Le groupe basé à Bubendorf explique vendredi dans un communiqué que le résultat net a été lesté par des effets de change négatifs "considérables". Les actionnaires se verront néanmoins proposer un dividende relevé au titre de l'exercice écoulé.La croissance des recettes a accéléré au 2e semestre, débouchant sur un chiffre d'affaires annuel record de 261,6 mio CHF, grâce notamment au doublement des revenus généré par l'usine de Vista rachetée en 2015 à American Peptide Company (APC). Les capacités de production du site n'ont pas été pleinement exploitées en raison de travaux d'extension. "L'utilisation efficace des capacités susmentionnées devrait permettre une nouvelle progression marquée l'année prochaine", prédit Bachem.En conférence de presse, le directeur général (CEO) Thomas Früh est revenu sur l'importante disparité de la croissance sur le plan géographique. Les ventes réalisées en Europe ont bondi de 16% alors que celles en Amérique du Nord ont à peine progressé de 1,3%. "Un de nos importants clients de génériques a transféré son adresse de livraison des Etats-Unis vers l'Europe", a expliqué le patron de Bachem.Ajustée de cet effet, la croissance eût avoisiné les 10% des deux côtés de l'Atlantique. En Asie, les ventes se sont envolées de 41% à 36,6 mio CHF et représentent désormais 14% du chiffre d'affaires du groupe.L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a crû de 10,4% à 71,5 mio et le résultat avant intérêts et impôts a dépassé la barre des 50 mio (+12,3%), pour une marge afférente de 19,3%, en hausse de 20 points de base (pb).LESTÉ PAR LES DEVISESLe bénéfice net a subi un impact négatif de change de 1,8 mio CHF, contre un effet positif de 1,2 mio un an plus tôt. Le conseil d'administration proposera à ses actionnaires un dividende relevé à 2,75 CHF par action au titre de l'exercice écoulé, contre 2,50 CHF un an plus tôt.Si le chiffre d'affaires publié par Bachem est plus ou moins en ligne avec les projections des analystes consultés par AWP, la rentabilité opérationnelle comme nette est ressortie un cran en dessous. Le relèvement du dividende est conforme aux attentes.Pour l'exercice en cours, la direction de Bachem espère renforcer sa présence sur le marché des peptides, notamment aux Etats-Unis et en Suisse. La société bâloise entend également prendre pied au Japon pour mieux profiter de la dynamique de croissance en Extrême-Orient.Le portefeuille de projets comprend actuellement près de 250 substances à différents stades de développement. Comme certaines parmi celles-ci pourraient être homologuées comme médicaments, ce secteur d'activité sera décisif pour l'avenir de Bachem, les nouveaux produits dégageant des marges plus élevées.PRESSION SUR LES PRIXC'est le cas du moins pendant les premières années qui suivent l'homologation, a rappelé le CEO, soulignant que le marché des peptides subit également une pression sur les prix. "On ne peut pas parler de spirale, mais nous n'avons pas non plus vu de hausse de prix ces dernières années", a signalé M. Früh.Le groupe bâlois-campagnard vise "ces prochaines années" une croissance moyenne continue de 6-10% mais précise mettre l'accent sur l'amélioration de la rentabilité que sur la croissance. Son patron n'a pas voulu articuler de perspective plus précise mais s'est engagé à le faire, comme d'habitude, en août lors de la présentation des chiffres semestriels.Les analystes avancent plusieurs explications pour justifier les résultats inférieurs aux attentes. Dans son commentaire, la banque Vontobel met en avant les coûts de travaux plus élevés que prévu pour le développement des capacités de l'usine de Vista. La Banque cantonale de Zurich (ZKB) souligne le retard pris par certains projets à cause d'autorités locales sur lesquelles Bachem n'a aucune influence.Les chiffres publiés n'ont pas valu à l'entreprise les faveurs de la cote. A 14h35, l'action Bachem s'érodait de 2,5% à 125,60 CHF, alors que le marché dans son ensemble (SPI) reculait de 0,16%.buc/jh(AWP / 16.03.2018 15h11)