Bagdad annonce la levée du blocus aérien du Kurdistan

Bagdad a levé mardi le blocus aérien qu'il imposait depuis près de six mois au Kurdistan irakien en réaction à un référendum d'indépendance jugé "illégal", après avoir obtenu de reprendre le contrôle sécuritaire des deux aéroports de la région autonome.Le Premier ministre irakien Haider al-Abadi a annoncé dans un communiqué que les aéroports d'Erbil et de Souleimaniyeh, dans le nord ud pays, étaient "de nouveau ouverts aux vols internationaux".Et ce, "après que les autorités locales du Kurdistan ont accepté que les autorités centrales reprennent le contrôle des deux aéroports"."La levée du blocus sera mise en application durant les prochains jours", en fonction "du temps nécessaire pour que les employés dépendant du gouvernement central commencent à travailler", a indiqué à l'AFP Saad al-Hadithi, porte-parole du bureau de M. Abadi.Ces derniers "seront directement liés au gouvernement central et travailleront sous son contrôle", a-t-il précisé.Le Premier ministre du Kurdistan, Netchirvan Barzani, a remercié "Bagdad et le Premier ministre Abadi car c'est lui qui a décidé de rouvrir les aéroports", lors d'une conférence de presse à Erbil, capitale de la région autonome.De son côté, le représentant de l'ONU en Irak, Jan Kubis, a salué "un important pas en avant" qui "démontre que les problèmes et les questions en suspens" entre Erbil et Bagdad "peuvent être réglés grâce au dialogue".Fin septembre, après la tenue d'un référendum d'indépendance contre l'avis de Bagdad, les autorités centrales irakiennes avaient exigé de reprendre la main sur les aéroports et poste-frontières situés au Kurdistan.Elles avaient également envoyé leurs troupes reprendre des zones disputées entre les Kurdes et Bagdad où les combattants kurdes s'étaient déployés au fil des années, notamment à la faveur du chaos créé en 2014 par la percée du groupe jihadiste Etat islamique (EI).Le Kurdistan irakien avait ainsi perdu les précieuses ressources pétrolières de la province de Kirkouk (nord).Bagdad réclamait depuis aux autorités du Kurdistan de reprendre la main sur le contrôle des passeports et permis de séjour dans les aéroports ainsi que sur les questions douanières.Erbil avait déjà cédé sur ces points et la présence de membres des forces de sécurité du gouvernement central dans les aéroports était la dernière pierre d'achoppement, expliquait un responsable à l'AFP fin février, lorsque le blocus avait été prolongé de trois mois.Sous le couvert de l'anonymat, un haut responsable kurde a confirmé à l'AFP que M. Abadi avait rencontré mardi une délégation kurde et que les deux parties s'étaient mises d'accord pour que "les domaines de la sécurité et des passeports soient gérés de la même façon que dans les autres aéroports d'Irak", c'est-à-dire, confiés aux autorités centrales.Depuis le début du blocus, tous les vols du Kurdistan vers l'étranger transitent par Bagdad et les étrangers se rendant au Kurdistan doivent solliciter un visa auprès des autorités fédérales, ce qui n'était pas le cas avant.Bagdad et Erbil s'étaient engagés avec le référendum d'autodétermination tenu le 25 septembre et largement remporté par le "oui" à l'indépendance, dans un bras de fer politique et territorial.La dernière étape remonte au 3 mars, lorsque le Parlement irakien a approuvé le budget 2018 en l'absence des députés kurdes qui boycottaient la séance pour protester contre la réduction de la part accordée à leur gouvernement autonome.Elle est passée de 17% à 12,6% du budget. Selon la Constitution irakienne, elle est désormais "basée sur la population dans chaque province", alors qu'avant elle avait été fixée unilatéralement par le gouvernement dirigé par l'ex-Premier ministre Nouri al-Maliki afin de s'attirer les bonnes grâces des Kurdes.En outre, la loi budgétaire prévoit que "le gouvernement autonome du Kurdistan doit exporter 250.000 barils par jour des champs pétroliers se trouvant sur son territoire par le biais de la Somo (l'agence étatique chargée de la commercialisation du pétrole irakien) et l'argent doit être versé au budget fédéral"."Si le Kurdistan ne le verse pas, le ministère des Finances le retranchera du budget qui lui est alloué", est-il ajouté.Le président du Parlement Salim al-Joubouri avait alors indiqué que ce nouveau budget réglait "le contentieux des salaires des fonctionnaires du Kurdistan ainsi que des peshmergas (combattants kurdes)".Le gouvernement à Bagdad va dorénavant prendre en charge ces salaires qui n'étaient plus payés depuis des mois par Erbil. Mais Bagdad a réclamé un audit sur le nombre réel de fonctionnaires employés au Kurdistan.(©AFP / 13 mars 2018 16h37)