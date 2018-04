Bahreïn annonce d'importantes réserves de pétrole, impact incertain

Le plus grand champ pétrolier jamais découvert à Bahreïn contient quelque 80 milliards de barils de pétrole de schiste, mais sa capacité réelle à faire passer le pays d'un petit Poucet à un géant pétrolier reste incertaine.Des opérations d'évaluation sont en cours pour estimer les quantités exactes de pétrole de schiste et de gaz de nature à être exploitées dans ce gisement, a déclaré le ministre du Pétrole de Bahreïn, cheikh Mohammed ben Khalifa Al-Khalifa, lors d'une conférence de presse.Situé dans des eaux de faible profondeur au large des côtes ouest de Bahreïn, ce champ s'étend sur une surface de 2.000 kilomètres carrés, face au littoral de l'Arabie saoudite, géant mondial du pétrole.Le nouveau gisement dépasse en réserves l'autre champ pétrolier actuellement exploité à Bahreïn. Baptisé Bahrain Field, ce dernier avait été découvert en 1932 mais ne renferme que quelques centaines de millions de barils.L'impact exact de cette nouvelle découverte ne se dessinera toutefois qu'au moment où les quantités exploitables seront connues.Le directeur de l'exploration de la compagnie nationale Bahrain Petroleum Co. Yahia al-Ansari a indiqué que l'exploitation ne devrait pas débuter avant cinq ans."Jusqu'ici on ne sait pas quelle quantité pourrait être exploitée et à quel coût", a-t-il ajouté. "L'industrie du pétrole de schiste américaine extrait 5 à 10% des réserves et l'augmentation de ce pourcentage dépendra de l'avancement des technologies", a-t-il encore souligné."Cette découverte a le potentiel de changer la donne pour Bahreïn. Cependant (...) l'évaluation des réserves du champ n'a pas encore été finalisée", a relevé Stephen Brennoch, analyste londonien, qui rappelle qu'il faut plusieurs années pour commencer l'exploitation de ces réserves."Par conséquent, bien qu'elle soit digne d'être mentionnée, la découverte ne change pas grand-chose au statu quo à court terme. Bahreïn restera un petit parmi les producteurs de pétrole du Golfe", a-t-il ajouté.Bahreïn a été le premier Etat du Golfe a découvrir du pétrole mais il est aujourd'hui le plus petit producteur parmi les six pays producteurs de cette région. L'Arabie saoudite est le premier.Bahreïn extrait actuellement quelque 50.000 barils d'or noir par jour de son champ Bahrain Field.Le petit royaume, dont 80% des revenus proviennent du pétrole, bénéficie également de 150.000 barils/jour supplémentaires du champ pétrolier d'Abou Safa qu'il partage avec son grand voisin saoudien.Les autorités de Bahreïn avaient annoncé avec fracas dimanche une importante découverte pétrolière, en promettant d'en détailler les éléments mercredi.Dès lundi, le quotidien bahreïni progouvernemental Al-Ayam avait indiqué que la production du nouveau champ pourrait atteindre un jour 200.000 barils par jour en se basant sur l'estimation d'un membre du Parlement Abdel Rahmane Ali Bou Ali.JBC Energy, un centre de recherches de Londres, s'interroge sur la proportion de "pétrole récupérable" des réserves annoncées."De plus, il s'agit apparemment d'un réservoir de schiste bitumineux, ce qui gonflerait les coûts de production", souligne ce bureau."Néanmoins, il s'agit d'une découverte importante et même si une petite fraction seulement peut être produite, cela changerait considérablement la position de Bahreïn dans la région", ajoute JBC Energy."La production ciblée de 200.000 barils par jour représente environ le double de la production actuelle", note-t-il.Le ministre du Pétrole de Bahreïn a aussi fait état de la découverte d'importantes réserves de gaz dans le nouveau champ. Les estimations vont de 10.000 milliards de pieds cube (283 milliards de m3) à 20.000 milliards de pieds cube (566 milliards de m3), selon lui.Bahreïn ne fait pas partie de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) mais a malgré tout décidé d'être inclus dans un accord entre les pays Opep et non Opep pour limiter la production afin de soutenir les cours de l'or noir qui avaient fortement dégringolé depuis 2014.(©AFP / 04 avril 2018 17h34)