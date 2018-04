Bahreïn annonce la plus grande découverte pétrolière de son histoire

Dubaï - Le royaume de Bahreïn a annoncé dimanche avoir découvert le plus grand champ pétrolier et gazier de l'histoire de ce petit pays du Golfe.Aucune information n'a été fournie sur la taille de ce champ de pétrole et de gaz de schiste, ni sur la date éventuelle du démarrage de la production.Mais l'agence officielle BNA a cité les autorités estimant les quantités à "de nombreuses fois" la taille des réserves du champ pétrolier bahreïni.Le champ pétrolier bahreïni est le seul gisement connu du royaume et a des réserves de seulement plusieurs centaines de millions de barils de brut.Bahreïn est le plus petit producteur d'hydrocarbures parmi les six pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), qui comprend aussi l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Koweït, Oman et le Qatar.Le champ pétrolier de Bahreïn a été le premier à être découvert dans le Golfe et produit actuellement environ 50.000 barils par jour, en plus de 28,3 millions de m3 de gaz par jour.Le petit royaume, dont 80% des revenus proviennent du pétrole, bénéficie également de 150.000 barils/jour supplémentaires du champ pétrolier d'Abou Safa qu'il partage avec son grand voisin, l'Arabie saoudite.(©AFP / 01 avril 2018 14h56)