Bahreïn expulse un député danois venu rencontrer un militant emprisonné

Copenhague - Un député social-démocrate danois a annoncé mercredi s'être vu refuser l'entrée sur le territoire de Bahreïn, où il espérait rencontrer un opposant condamné à la prison à vie, avant d'être expulsé.M. Aslan Rasmussen a indiqué sur son compte Twitter vers 15H30 GMT avoir été expulsé après 17H00 passées à l'aéroport de Manama, privé de son passeport.Le ministère danois des Affaires étrangères a confirmé que le député s'était vu interdire d'entrée à Bahreïn.Avec Brian Dooley, militant irlandais du Gulf Center for Human Rights (GCHR), il entendait protester contre la détention d'Abdulhadi al-Khawaja, ressortissant dano-bahreini condamné en 2011 pour complot contre la monarchie sunnite dans la foulée de protestations animées par les chiites, majoritaires à Bahreïn."Il est manifestement trop dangereux qu'un député danois souhaite visiter un autre citoyen danois en prison. Qu'est-ce qu'on veut cacher?", s'est indigné Lars Aslan Rasmussen sur Twitter, en dénonçant "la dictature de Bahreïn".Selon un communiqué du GCHR, dont M. Khawaja est le fondateur, M. Dooley s'est également vu refuser l'entrée sur le territoire de Bahreïn où se tient dimanche le deuxième grand prix de Formule 1 de la saison 2018.D'après l'élu danois, M. Khawaja est "gravement malade" et a été torturé. "Nous sommes ici pour faire pression sur les autorités et pour montrer qu'on n'oublie pas Khawaja", a-t-il dit.Le ministère danois des Affaires étrangères a assuré suivre sa situation "de près et lui rendre régulièrement visite en prison".Le petit royaume de Bahreïn mène depuis 2011 une sévère répression contre les représentants de la majorité chiite qui demandent des réformes et le respect des droits de l'homme.Les organisations de défense des droits de l'homme accusent régulièrement ce pays du Golfe de vouloir supprimer toute forme d'opposition.gab/glr(©AFP / 04 avril 2018 16h21)