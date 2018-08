Baidu: bond de 45% du bénéfice net, la santé de la publicité rassure

BAIDU

GOOGLE

Pékin - Baidu a annoncé mercredi une hausse plus forte qu'attendu de 45% de son bénéfice net au deuxième trimestre, le géant chinois de l'internet restant dopé par ses recettes publicitaires et ses applications "intelligentes", mais la rentabilité de sa technologie de voitures autonomes est incertaine.Baidu, premier moteur de recherche chinois désormais recentré sur les technologies d'intelligence artificielle, a confirmé la poursuite du vigoureux rebond de 2017, après un premier trimestre en fanfare.Sur les trois mois achevés fin juin, le groupe coté à New York a vu son bénéfice net grimper de 45% sur un an, à 6,4 milliards de yuans (804 millions de dollars), très au-dessus des attentes des analystes sondés par Bloomberg.Dans le même temps, son chiffre d'affaires gonflait de 32% (soit à un rythme accéléré par rapport au trimestre précédent), à 26 milliards de yuans (3,3 milliards de dollars), là encore au-dessus des anticipations du marché.Les recettes publicitaires en ligne (21,1 milliards de yuans), en hausse de 25%, restent la poule aux oeufs d'or du géant chinois, dont le moteur de recherche domine l'internet local. Les trois quarts de son chiffre d'affaires se réalisent sur l'internet mobile.L'écosystème Baidu App, qui propose des fils d'information et de recherche personnalisés, comptait 148 millions d'utilisateurs quotidiens actifs en juin (+17% sur un an). Le PDG Robin Li a salué "une fréquentation robuste et la dynamique de monétisation" de ces services.Baidu se diversifie à coups d'investissements massifs dans l'intelligence artificielle, appliquée aussi bien au traitement de données et au ciblage publicitaire qu'à la traduction simultanée et à des objets connectés.Mais son projet le plus ambitieux reste le développement de technologies de voitures autonomes, via la plateforme en partie ouverte Apollo. Baidu entend rivaliser avec l'américain Alphabet (maison mère de Google).Baidu a d'ailleurs annoncé début juillet le début de la production à grande échelle du premier minibus autonome chinois (14 places assises), voué à être déployé dans des sites touristiques et des aéroports.Cependant, Apollo, tout comme l'assistant personnel intelligent DuerOS mis au point par Baidu, "sont deux activités qui n'en sont qu'à leurs débuts et dont nous n'attendons aucune contribution significative à nos revenus dans les trimestres à venir", a tempéré Robin Li, cité par Bloomberg.Par ailleurs, la démission en mai d'un expert en intelligence artificielle Qi Lu a été pour Baidu un revers cuisant, après le départ l'an dernier du scientifique en chef Andrew Ng.Toujours solidement appuyé à la publicité, Baidu prévoit au 3e trimestre des revenus entre 27,37 et 28,77 milliards de yuans, soit un bond de 23% à 30% sur un an.jug/bar/nas(©AFP / 01 août 2018 05h07)