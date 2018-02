Balle dans la tête ou accident de vélo, réalités ou "fake news" en Cisjordanie occupée

Balle dans la tête ou accident de vélo... Israël a accusé mardi de manipulation les proches d'un adolescent palestinien gravement blessé, envenimant une confrontation publique avec sa famille, sur fond d'occupation israélienne des Territoires palestiniens.Protagonistes de la querelle: l'appareil sécuritaire israélien et les Tamimi, famille de Cisjordanie connue pour son engagement contre l'occupation et qui fait beaucoup parler d'elle depuis décembre.Dans le dernier épisode de cette guerre de l'image et de l'information, le personnage principal est Mohammed Tamimi, 15 ans.Selon ses proches, il a été gravement blessé à la tête par un projectile anti-émeute israélien le 15 décembre à Nabi Saleh, dans un contexte de protestations palestiniennes alors quasiment quotidiennes contre la décision du président Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël.Des photos du garçon le montrent sévèrement défiguré. Les médecins ont dû retirer un morceau de la boîte crânienne pendant son séjour aux urgences, disent ses proches.Depuis mardi, un organe du ministère israélien de la Défense conteste cette version.Mohammed Tamimi a été arrêté lundi et a avoué à ses interrogateurs s'être blessé "en roulant et en tombant de son vélo", a dit le Cogat, organisme d'administration des affaires civiles dans les Territoires palestiniens. Il a été relâché dans la journée."Son père Abou Fadel Tamimi prétend aujourd'hui dans les médias que son fils a reçu une balle en caoutchouc dans le crâne", dit le Cogat sur sa page Facebook en arabe. Le message est tamponné en rouge "Fake news".Le Cogat vilipende une nouvelle manipulation de la part des Tamimi, considérés par de nombreux Israéliens comme des agitateurs.Les faits sont survenus le même jour qu'un autre incident impliquant la famille et qui a capturé l'attention israélienne et palestinienne.Le 15 décembre, Ahed Tamimi, 17 ansAhed Tamimi, et une cousine ont été filmées bousculant deux soldats israéliens qui avaient pris position devant la maison familiale à Nabi Saleh, puis leur donnant des coups de pieds et de poings, davantage semble-t-il par bravade que dans l'intention de faire mal.La vidéo est devenue virale. Les Palestiniens voient en Ahed Tamimi une héroïne de la lutte contre l'occupation. Nombre d'Israéliens ont ressenti une vive amertume devant ce qui a été perçu comme une humiliation.Ahed Tamimi est détenue depuis décembre. Son procès s'est ouvert à huis clos le 13 février devant un tribunal militaire israélien, suscitant les critiques de l'ONU, de l'Union européenne ou d'Amnesty International.Au-delà des réalités de l'occupation, les proches d'Ahed Tamimi invoquent pour sa défense les tensions qui régnaient à Nabi Saleh et l'émoi causé par les blessures subies par son cousin Mohammed.Atallah Tamimi, l'oncle de Mohammed, a indiqué à l'AFP que son neveu n'avait pas voulu dire aux Israéliens qu'il avait été blessé lors d'une manifestation, de peur d'aller en prison. Il a contesté que son neveu ait dit être tombé de vélo."Il lui ont demandé de signer un document, et il a refusé", a-t-il dit.B'Tselem, une ONG israélienne défendant les droits des Palestiniens, a produit ce qu'elle a présenté comme le dossier médical de l'hôpital et qui montre selon elle que Mohammed Tamimi a été admis avec une blessure par balle.Jonathan Pollak, un militant israélien qui dit avoir assisté à la manifestation, a raconté qu'il se trouvait à une vingtaine de mètres quand Mohammed Tamimi a été touché.Il a rapporté ne pas avoir vu le tir mais l'avoir entendu. Ensuite, il était clair pour tout le monde que l'adolescent avait été atteint par balle, a-t-il ajouté.“J'ai rarement vu autant de sang. Il avait un trou dans le visage, à gauche des sinus. Je craignais qu'il n'étouffe dans son propre sang", a-t-il dit.(©AFP / 27 février 2018 13h37)