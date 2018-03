Baloise Bank SoBa voit son résultat stagner en 2017

Zurich (awp) - Baloise Bank SoBa a connu une nouvelle année difficile en 2017, en raison de la persistance des taux négatifs. L'établissement soleurois, propriété de l'assureur Bâloise, a néanmoins maintenu le niveau de son bénéfice, le faisant légèrement augmenter. Les opérations d'intérêt et les mandats de gestion ont tous deux connu une hausse des volumes.Le bénéfice net a légèrement augmenté de 0,7% sur un an, à 23,4 mio CHF, indique mardi SoBa, entité qui a succédé à la Banque cantonale de Soleure après la faillite de cette dernière. Le résultat opérationnel est resté stable à 30,0 mio CHF."Les taux de marché historiquement bas ayant été à l'origine d'une année à nouveau difficile, je me réjouis doublement que la hausse du bénéfice se soit néanmoins poursuivie", affirme le directeur général (CEO) Jürg Ritz, cité dans le communiqué.Les recettes tirées des opérations d'intérêt ont grappillé 1,0% à 78,3 mio CHF. Dans l'activité de gestion, le produit s'est inscrit à 20,5 mio, en hausse de 6,6%. SoBa revendique une hausse des mandats de 59%, à un niveau record de plus de 1500 unités.Les charges se sont enrobées de quelque 9% à 67,5 mio CHF.La somme du bilan a reculé de 1,8% à 7,52 mrd CHF. Les créances hypothécaires ont atteint 6,21 mrd (+0,9%) et les dépôts clientèle 5,16 mrd (-1,7%).Aucune prévision n'est fournie pour 2018.fr/buc(AWP / 27.03.2018 08h15)