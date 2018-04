Baloise Group avec un taux SST de 262%

Autres informations

Plus qu'une compagnie d'assurances traditionnelle, Baloise Group concentre ses activités sur les besoins changeants de la société en matière de sécurité et de prestations de service à l'ère numérique. Les quelque 7300 collaborateurs de Baloise Group mettent ainsi l'accent sur les souhaits de leurs clients. Un service clientèle optimal tout comme des produits et services innovants font de Baloise Group le premier choix de tous ceux qui souhaitent tout simplement se sentir en sécurité. Situé au coeur de l'Europe et siégeant à Bâle, Baloise Group agit en tant que fournisseur de solutions de prévention, de prévoyance, d'assistance et d'assurance. Ses principaux marchés sont la Suisse, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. En Suisse, la Bâloise Assurances et la Baloise Bank SoBa collaborent en tant que prestataire de services financiers ciblés en combinant assurance et banque. Depuis son centre de compétence au Luxembourg, Baloise Group offre des produits de prévoyance innovants aux clients privés à l'échelle européenne. L'action de la Bâloise Holding SA est cotée dans le segment principal de la SIX Swiss Exchange.

Comme tous les assureurs suisses, la Baloise a publié au 30 avril 2018 son rapport sur la situation financière, établi selon la circulaire FINMA 2016/2 Publication - assureurs (public disclosure), qui précise les art. 111a et 203a de l'ordonnance sur la surveillance (OS; RS 961.011) pour Baloise Group ainsi que pour les deux sociétés suisses Baloise Vie SA et Baloise Assurance SA. Le rapport couvre l'exercice 2017 (période sous revue) et la date de référence du calcul du taux de solvabilité selon le Test suisse de solvabilité (SST) est le 1er janvier 2018. Le résultat du calcul du taux de solvabilité arrêté à cette date est d'un robuste 262% (année précédente: 214%). La Baloise souligne ainsi une nouvelle fois une capitalisation d'une extrême solidité depuis des années.Au lien ci-dessous est disponible en allemand l'intégralité du rapport sur la situation financière de la Baloise sous format PDF. Le document «auf einen Blick» donne sur une page une synthèse des principaux résultats.