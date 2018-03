Bâloise augmente bénéfice et dividende en 2017

Zurich (awp) - L'assureur Bâloise a généré en 2017 des volumes en hausse, une progression portée par les domaines cible que sont l'assurance dommages et les primes à caractère de placement. Le bénéfice du groupe rhénan s'est enrobé, ce qui va profiter aux actionnaires. Les objectifs à moyen terme sont reconduits.Bâloise a dégagé un bénéfice net 548 mio CHF, en hausse de 2,5% sur un an, indique l'assureur mardi. Le conseil d'administration proposera un dividende de 5,60 CHF, contre 5,20 CHF au titre de 2016. L'assemblée générale du 27 avril devra trancher.Le volume d'affaires a gonflé de 3,9% à 9,26 mrd CHF. La croissance s'élève à 2,8% pour l'assurance dommage et à 14,6% pour les primes à caractère de placement. L'assurance vie accuse un repli de 1,6% en raison d'une politique de souscription restrictive. Ce segment a toutefois enregistré une amélioration de sa rentabilité.Les primes brutes ont stagné (+0,4%) à 6,74 mrd CHF.Le ratio combiné pour l'assurance dommages, qui définit le rapport entre primes encaissées et prestations versées, a atteint 92,3%. Cet indicateur a été péjoré de 0,1 point sur douze mois.A fin 2017, Bâloise affichait des fonds propres de 6,41 mrd, en hausse de 11%.Les chiffres publiés par l'assureur sont contrastés. Le dividende dépasse les attentes des analystes consultés par AWP. Les primes brutes et le bénéfice net sont plus ou moins dans la cible du consensus. Le ratio combiné rate le coche.Cité dans le communiqué, le directeur général (CEO) Gert De Winter reconduit les objectifs 2021, à savoir Le groupe vise un reflux de liquidités de 2 mrd CHF dans la société holding.fr/rp(AWP / 27.03.2018 07h35)