Bâloise s'engage dans un partenariat avec le concepteur d'apps Valoo

Zurich (awp) - Bâloise s'engage dans un partenariat avec la société informatique française Valoo. L'application développée par l'entreprise d'outre-Jura permet de gérer et d'assurer des objets depuis leur achat jusqu'à leur éventuelle vente, précise vendredi l'assureur bâlois. Elle fournit également des informations sur l'évolution de la valeur des biens achetés.L'app permet de conserver les preuves d'achats ainsi que les bons de garanties, soit directement lors d'un achat en ligne via un plug-in lié au navigateur internet, soit via une photo du ticket de caisse ou un code-barres.Les données peuvent être entrées manuellement ou avec l'aide d'un moteur de recherche. Bâloise complète l'offre avec une solution d'assurance pouvant être conclue en quelques cliques, le processus d'annonce d'un sinistre étant lui intégré dans le logiciel.jb/vj/lk(AWP / 04.05.2018 07h35)