Bâloise se renforce dans les services numériques

Zurich (awp) - L'assureur Bâloise a investi dans la plateforme de mobilité belge Mobly, qui vient renforcer les services numériques d'assurance Friday en Allemagne et de déménagent en Suisse Movu, a indiqué jeudi la société bâloise. Aucun détail financier n'a été précisé.L'investissement dans Mobly permettra à Bâloise de "renforcer l'activité traditionnelle d'assurance", a souligné le directeur général (CEO) de l'assureur, Gert De Winter, dans un communiqué. Selon ce dernier, "l'assurance automobile sera à l'avenir un module dans une gamme complète de services que nous offrirons en tant que souscripteur", notamment pour l'achat d'un véhicule, la conduite, l'entretien et la vente.L'assureur mobile allemand Friday pour véhicules à moteur pour sa part a été plus performant que prévu, avec 50% de clients supplémentaires comparé aux projections initiales. La plateforme a enregistré 15'000 nouveaux clients à l'automne dernier.al/(AWP / 25.01.2018 08h01)