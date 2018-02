Baltimore, gangrénée par les gangs... et les policiers ripoux

En plus de sa criminalité record, Baltimore a-t-elle la police la plus corrompue des Etats-Unis ? Un procès emblématique qui s'y achève a révélé des pratiques illégales généralisées chez les agents immergés dans les bas-fonds de la ville gangrénée par les gangs.Rackets, cambriolages, fausses dépositions, vols à main armée: durant trois semaines d'audience, les habitants du grand port de la côte orientale des Etats-Unis ont assisté à un déballage édifiant sur les agissements des hommes théoriquement chargés de leur sécurité.A l'origine du scandale se trouve la Gun Trace Task Force, une unité d'élite censée traquer les armes disséminées dans les quartiers en déshérence, où l'espérance de vie des Noirs est comparable à celle d'un soldat américain en Irak en pleine insurrection sunnite.Huit policiers ont été inculpés, parmi lesquels six membres de cette unité qui ont plaidé coupable, espérant atténuer leur future sentence.Quatre parmi ces derniers ont déposé à charge lors du procès, contre deux agents qui ne reconnaissent pas les faits. Ces derniers, Daniel Hersl et Marcus Taylor, encourent la réclusion criminelle a perpétuité.Les débats ont jeté une lumière crue sur les dérives des hommes de la Gun Trace Task Force. "Dit simplement, ils étaient à la fois flics et voleurs", a résumé le procureur Leo Wise, selon un compte-rendu du journal Baltimore Sun.Pariant sur le fait que leurs victimes, issues de la minorité afro-américaine, n'oseraient jamais déposer plainte, les enquêteurs en civil n'ont pas hésité à faire main basse sur le produit de l'argent de la drogue qui ronge Baltimore.Alors que leur mission était de récupérer les armes illégales, ils ont largement animé cette contrebande, revendant les pistolets volés au lieu de les saisir.Le taux d'homicides à Baltimore est bien pire qu'à Chicago: la cité portuaire est arrivée en 2017 au deuxième rang national après St. Louis (Missouri), un bilan qui a justifié le remplacement en janvier du chef de la police.Les agents ripoux ont aussi trafiqué de la drogue, implanté des fausses preuves chez des suspects, triché sur leurs heures supplémentaires.A une occasion, lors d'une perquisition conduite sans mandat judiciaire, les membres de l'unité ont découvert 200.000 dollars dans un coffre-fort. Après s'être partagé la moitié de la somme, ils ont prétendu faire irruption dans la pièce pour la première fois, trouvant 100.000 dollars dans le coffre, cette mise en scène étant soigneusement filmée par le chef d'équipe.Les policiers ont été jusqu'à placer des dispositifs de filature par GPS sur des véhicules, pour cambrioler le domicile de leurs propriétaires. Ils ont fourni du matériel comme des gilets pare-balles à des complices pour qu'ils commettent des braquages.Les accusés, écroués depuis mars et qui ont comparu en combinaison de détenu, pourraient connaître le verdict à leur encontre dès vendredi, selon la durée de délibération du jury.Mais ce procès, l'un des plus importants ces dernières années en matière de corruption policière aux Etats-Unis, soulève des questions importantes à plus long terme pour la métropole de 600.000 habitants, dont le surnom de "Charm City" peut parfois sembler ironique.Comment de tels agissements ont-ils perduré durant au moins cinq ans ? Les agents jugés sont-ils des brebis galeuses isolées au sein du Baltimore Police Department (BPD) ?L'assurance avec laquelle ils ont commis leurs méfaits laisse songeur: la police de Baltimore faisait en même temps l'objet d'une enquête fédérale diligentée par la division des droits civiques du ministère américain de la Justice, et cela n'a paru effrayer aucun des accusés.L'affaire contribue à creuser le fossé de défiance entre la police et la population de Baltimore. Une défiance qui reste vive depuis la mort en 2015 de Freddie Gray, un Noir de 25 ans grièvement blessé aux cervicales dans un fourgon policier."Soyez rassurés", a fait savoir jeudi la maire de la ville, Catherine Pugh, dans un communiqué. "Nous travaillons sur la culture et les pratiques de la police de Baltimore afin de générer le plus haut niveau de confiance exigé par nos concitoyens".(©AFP / 08 février 2018 18h24)