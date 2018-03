BancaStato termine 2017 en fanfare et en pleine forme financière

Bellinzone (awp) - La Banque cantonale du Tessin (BancaStato) a bouclé l'exercice 2017 en hausse sur presque tous les fronts. L'amélioration du résultat d'exploitation a permis d'étoffer de plus de 25 mio CHF supplémentaires les réserves pour risques bancaires généraux, ce qui vaut aux fonds propres de franchir la barre symbolique du milliard, indique l'institut cantonal vendredi dans un communiqué.Le produit net d'exploitation s'est étoffé de 1,9% à 181,5 mio CHF, malgré la contraction de 2,3% des opérations d'intérêts, qui représentent plus de deux tiers des revenus de la banque. Les recettes issues des opérations de commission et service, tirées par la hausse de la masse sous gestion (AuM), ont bondi de 9,8% à 29,1 mio et celles des activités de négoce de 10,7% à 14,7 mio.Les charges d'exploitation se sont établies 101,9 mio CHF, une augmentation de 4,8% à mettre sur le compte de la hausse des coûts informatiques et à des éléments non récurrents liés à la prévoyance du personnel, explique BancaStato. Le résultat opérationnel est ressorti en hausse de 4,4% à 72,0 mio CHF, mais le ratio coûts/revenus s'est détérioré de 1,5 point à 56,1%.Malgré l'attribution de 26,1 mio aux réserves pour risques bancaires, l'établissement boucle l'exercice sous revue avec un bénéfice net en hausse de 2,1% à 48,1 mio. Près de 36,1 mio seront reversés au canton, soit 1,8% de plus que pour 2016.Au bilan, les crédits à la clientèle ont crû de 6,3% et dépassent désormais les 10 mrd CHF, dont 8,83 mrd (+7,4%) de créances hypothécaires, alors que les obligations ont augmenté de 6,0% à 7,98 mrd. A la clôture de l'exercice, les fonds propres se montaient à 1,03 mrd, en hausse de 10,7% par rapport au bouclement 2016. Le ratio de fonds propres durs (CET1) s'est établi à 13,9%, après 12,9%.La direction de BancaStato n'a pas formulé d'objectifs ou fourni d'indication sur la marche des affaires pour l'exercice en cours.buc/jh(AWP / 09.03.2018 12h30)