Bande dessinée: décès de William Vance, le dessinateur de "XIII"

Bruxelles - Le dessinateur belge de BD William Vance, co-créateur avec Jean Van Hamme de la série culte "XIII", est mort lundi soir à 82 ans, a annoncé son éditeur."Mon ami dessinateur William Vance est mort ce soir (...) Tu vas me manquer fort mon vieux Lion", a déclaré dans un tweet Yves Schlirf, des éditions Dargaud Benelux.William Van Cutsem, Vance de son nom d'auteur, était né dans la région de Bruxelles le 8 septembre 1935. L'"un des derniers maîtres de la BD belge", selon le journal L'Echo, avait d'abord collaboré à partir de 1962 au Journal de Tintin. Il avait ensuite illustré 18 tomes de la série "Bob Morane", entre 1969 et 1979, sur des scénarios d'Henri Vernes.Mais c'est avec la série XIII, créée en 1984, que le dessinateur va vraiment accéder à la notoriété. Cette BD d'action contemporaine, qui narre les aventures à multiples rebondissements d'un amnésique pourchassé par des tueurs, en quête de son identité, a été vendue à plus de 14 millions d'exemplaires.Vance en a illustré 18 des 19 premiers tomes, entre 1984 et 2007, avant de raccrocher ses crayons en 2010, à cause de la maladie de Parkinson.La série a ensuite continué à partir de 2011, avec cinq nouveaux albums scénarisés par Yves Sente et dessinés par Youri Jigounov.Selon Dargaud, les albums de XIII ont été publiés dans plus de 20 pays. Ils ont été adaptés en deux séries télé, en 2008 puis en 2011.(©AFP / 15 mai 2018 08h26)