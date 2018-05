Bangladesh: La cour suprême ordonne la libération sous caution de l'opposante Khaleda Zia

BNP PARIBAS

Dacca - La cour suprême du Bangladesh a ordonné mercredi pour raison médicale la libération sous caution de la cheffe de l'opposition Khaleda Zia, a annoncé sa défense.On ignore cependant quand l'ancienne Première ministre pourra sortir de la prison spéciale de Dacca dont elle est la seule détenue.L'avocat Joynal Abedin a indiqué à l'AFP que sa cliente demeurait détenue dans cinq autres affaires, et l'examen des demandes de libération dans chacun de ces dossiers pourrait prendre des jours ou des semaines."Nous espérons qu'elle sera libérée prochainement", a déclaré M. Abedin.Mercredi, la Cour suprême a décidé à l'unanimité de confirmer la décision d'une juridiction inférieure d'accorder la libération sous caution à Mme Zia, 72 ans, le temps que soit examiné son appel contre sa condamnation en février à cinq ans de prison pour corruption.Les avocats de Mme Zia avaient plaidé que la veuve de l'ex-président Ziaur Rahman, assassiné en 1981, risquait de graves complications médicales si elle demeurait derrière les barreaux.L'annonce de sa condamnation en février avait entraîné des violences dans les grandes villes du pays, des militants du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) que préside Mme Zia affrontant la police et les membres du parti au pouvoir.La septuagénaire avait été déclarée coupable d'avoir participé au détournement de 21 millions de takas (206.000 euros) d'un fonds créé pour un orphelinat, une peine qui pourrait l'empêcher de se présenter aux prochaines élections.Elle n'a cessé de qualifier ces poursuites de politiques, ses partisans dénonçant une campagne de musèlement de l'opposition par la Première ministre Sheikh Hasina.Mme Zia est sous le coup de dizaines d'autres poursuites, notamment pour corruption et violences.La rivalité sanglante entre Sheikh Hasina et Khaleda Zia, autrefois alliées, est au centre de la vie politique du Bangladesh depuis un quart de siècle.sj-sa/jac/cn(©AFP / 16 mai 2018 04h32)