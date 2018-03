Bank Safra Sarasin pourrait procéder à des acquisitions importantes (président)

Zurich (awp) - Bank Safra Sarasin laisse la porte ouverte à une acquisition d'importance. La reprise d'une entité affichant une masse sous gestion de 50 mrd à 100 mrd ne poserait aucun problème financier, a assuré vendredi le président Ilan Hayim à l'agence Bloomberg. Ce dernier affirme qu'une banque qui veut jouer dans la cour des grands se doit de procéder à une ou plusieurs petites acquisitions.Une reprise importante ne constitue toutefois pas une "obsession" pour M. Hayim. Dans ce domaine, la Suisse ne présente pas énormément de possibilités. Le président de Safra Sarasin pourrait ainsi réaliser une transaction en Asie. La banque bâloise ne verse aucun dividende et dispose d'un bénéfice de 300 à 400 mio CHF par année à investir.L'année dernière, Safra Sarasin a repris les activités de banque privée de l'établissement israélien Bank Hapoalim en Suisse et au Luxembourg. En 2016, la banque s'était emparée de l'entité de gestion de fortune de Credit Suisse à Monaco et à Gibraltar.tp/ra/fr/rp(AWP / 02.03.2018 16h30)