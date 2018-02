Banque Cramer nomme une nouvelle CFO et un nouveau COO

Genève (awp) - La banque Cramer a désigné Elvan Cetinel-Walker au poste de directrice financière (CFO) et Olivier Taillard à celui de directeur des opérations (COO). Tous deux rapporteront directement au directeur général (CEO) Cédric Anker, indique l'établissement genevois vendredi dans un communiqué.Elvan Cetinel-Walker a débuté sa carrière à Istanbul. Elle a participé à l'établissement à Genève de la banque privée du groupe Garantie Bank et a officié de 2001 à 2016 en tant que CFO et membre de la direction des filiales suisses de Banque Diamantaire et IDB.Olivier Taillard a fait ses armes chez Credit Suisse, avant de rejoindre en 1997 la direction de Banque de Financement et d'Investissement. Il a depuis occupé différents postes à responsabilité auprès de Dresdner Bank, HSBC Private Bank (Suisse) et Julius Bär.buc/jh(AWP / 23.02.2018 10h33)