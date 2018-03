Banque Privée Rothschild 2017: bénéfice net et dividende en hausse

Genève (awp) - La banque privée genevoise Edmond de Rothschild (Suisse) a enregistré une forte augmentation de son résultat net en 2017. Au vu de cette situation, elle propose à ses actionnaires une augmentation de dividende de 11%. Dans un environnement géopolitique, économique et boursier "très volatil", la banque reste prudente pour 2018 et veut "s'adapter à ce contexte très changeant".Le bénéfice net consolidé a augmenté de près de 30% à 76 mio CHF et les avoirs de la clientèle ont atteint un plus haut historique de 137,4 mrd CHF en progression de 16%. Le ratio de solvabilité se monte à 28%, nettement en dessus du minimum légal de 12%, a précisé la banque mercredi soir. L'excédent des fonds propres se montait à 630 mio CHF à la fin de l'exercice sous revue. Le conseil d'administration propose un dividende augmenté de 11% à 75 mio CHF au total.Les charges sont restées stables (-0,9%) à 530 mio CHF. Le résultat brut d'exploitation s'est élevé à 128,4 mio CHF, en hausse de 12% à périmètre constant.Cité dans le communiqué, le directeur général Emmanuel Fiévet a relevé que les résultats 2017 reflètent le dynamisme et l'engagement de l'ensemble des équipes pour la transformation d'Edmond de Rothschild (Suisse). Le plan de transformation comprend la concentration sur des segments de marchés où le groupe dispose d'une taille critique.L'administrateur Luc Argand a fait part de sa décision de ne pas solliciter le renouvellement de son mandat lors de la prochaine assemblée générale. Il conservera son siège au conseil d'administration d'Edmond de Rothschild Holding. Pour le remplacer, le conseil d'administration propose l'élection de François Pauly, actuellement administrateur et vice-président du conseil d'administration d'Edmond de Rothschild (Europe) et administrateur d'Edmond de Rothschild Holding.rp(AWP / 07.03.2018 22h13)