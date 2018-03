Banque Profil de Gestion / Banque Profil de Gestion : Annonce des changements au sein du Conseil d'administration . Est traité et transmis par Nasdaq Corporate Solutions. L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.Communiqué de presseBanque Profil de Gestion SA annonce des changements au sein du Conseil d'administrationGenève, le 21 mars 2018 - La Banque Profil de Gestion (SIX Swiss Exchange : BPDG) a annoncé aujourd'hui qu'elle proposera la candidature de Me Fulvio Pelli à l'élection au Conseil d'administration lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires du 24 avril 2018. Cette nomination fait suite à la décision de M. Ivan Mazuranic, actuel Président de ne pas se présenter à la réélection au Conseil d'administration. Madame Geneviève Berclaz, Monsieur Fabio Candeli et Monsieur Nicolò Angileri se représenteront à l'élection au Conseil d'administration pour un nouveau mandat d'un an.Le Conseil d'administration de la Banque tient à remercier vivement M. Ivan Mazuranic pour sa précieuse collaboration ainsi que pour son engagement au service de la Banque.La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la gestion de patrimoine avec un point d'appui dans le domaine du Capital Markets. La Banque est dirigée par Mme Silvana Cavanna, Directeur Général.Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter :Banque Profil de Gestion SASilvana CavannaDirecteur GénéralCourriel : investorrelations@bpdg.chTéléphone : +41 22 818 31 31www.bpdg.chAnnonce des changements au sein du Conseil d'administrationThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.Source: Banque Profil de Gestion via Globenewswire --- Fin de Message --- Banque Profil de GestionCase Postale 3668 Genève 3 SuisseISIN: CH0002492293;