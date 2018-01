Banque Profil de Gestion / Banque Profil de Gestion : Prévisions des résultats annuels 2017 . Est traité et transmis par Nasdaq Corporate Solutions. L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.Communiqué de presseBanque Profil de Gestion SA :Prévisions des résultats annuels 2017Genève, le 17 janvier 2018 - La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) annonce ce qui suit :Elle devrait enregistrer un résultat positif pour le dernier trimestre 2017. Le résultat net annuel 2017 sera positif et supérieur aux chiffres que la Banque avait publiés pour l'année 2016.Les résultats définitifs seront annoncés conformément au calendrier consultable dès aujourd'hui sur le site Internet de la Banque dans la section « Relations investisseurs » au lien suivant : http://www.bpdg.ch/_p/f/calendrier.phpLa Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la gestion de patrimoine avec un point d'appui dans le domaine du Capital Markets. La Banque est dirigée par Mme Silvana Cavanna, Directeur Général.Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter :Banque Profil de Gestion SASilvana CavannaDirecteur GénéralCourriel : investorrelations@bpdg.chTéléphone : +41 22 818 31 31www.bpdg.chPrévisions des résultats annuels 2017This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.Source: Banque Profil de Gestion via Globenewswire --- Fin de Message --- Banque Profil de GestionCase Postale 3668 Genève 3 SuisseISIN: CH0002492293;