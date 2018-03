Banque Profil de Gestion / Banque Profil de Gestion SA annonce ses résultats annuels 2017. Nette amélioration du résultat . Est traité et transmis par Nasdaq Corporate Solutions. L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.Communiqué de presseBanque Profil de Gestion SA annonce ses résultats annuels 2017Nette amélioration du résultatGenève, le 8 mars 2018 - La Banque Profil de Gestion SA (SIX Exchange : BPDG) a communiqué aujourd'hui ses résultats annuels pour l'exercice 2017 selon le principe de l'image fidèle. La Banque présente un résultat opérationnel en nette amélioration par rapport à celui de l'exercice précédent.Le total des revenus provenant des opérations d'intérêts, des commissions et des prestations de service, ainsi que des opérations de négoce, s'est élevé à CHF 11,9 millions, contre CHF 8,8 millions au terme de l'année 2016. Cette hausse est essentiellement due à une amélioration des opérations d'intérêts d'une part et des opérations de commissions et prestation de service d'autre part liées aux récents investissements et développements de la Banque. En conséquence, le résultat des opérations d'intérêts est en hausse CHF 1,2 million, le résultat des opérations de commissions et de prestations de service est en hausse de CHF 2,0 millions et le résultat des opérations de négoce est légèrement en baisse de CHF 0,2 million.Les charges d'exploitation sont en hausse passant de CHF 8,2 millions à CHF 9,8 millions au 31 décembre 2017, soit une augmentation de CHF 1,6 million due à l'augmentation des effectifs de la Banque.Le résultat opérationnel s'inscrit à CHF 2,0 millions contre un résultat positif de CHF 0,5 million en 2016. L'exercice se solde par un bénéfice net de CHF 1'745'449 contre CHF 262'702 en 2016, soit une augmentation de CHF 1'482'747.Le total du bilan est en hausse et s'inscrit à CHF 262,7 millions au 31 décembre 2017 contre CHF 179,5 millions au 31 décembre 2016 essentiellement en raison d'une augmentation des engagements envers la clientèle. La Banque Profil de Gestion SA a réalisé pour l'année 2017 une augmentation des masses sous gestion, celles-ci passent de CHF 611,3 millions au 31 décembre 2016 à CHF 939,2 millions au 31 décembre 2017, cette augmentation est essentiellement due aux apports nets.COMPARATIF - COMPTE DE RESULTAT SELON LE PRINCIPE DE L'IMAGE FIDELE (en francs suisses) 31.12.2017 31.12.2016 Écarts Résultat net des opérations d'intérêts 3'527'065 2'299'594 1'227'471 Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 4'550'912 2'563'525 1'987'387 Résultat des opérations de négoce et de l'option de la juste valeur 3'779'011 3'970'142 -191'131 Sous-total Revenus 11'856'988 8'833'261 3'023'727 Autres résultats ordinaires 1'777 1'608 169 Charges d'exploitation -9'776'151 -8'194'730 -1'581'421 Amortissements, corrections de valeur -81'165 -120'437 39'272 Résultat opérationnel 2'001'449 519'702 1'481'747 Produits extraordinaires - - - Impôts -256'000 -257'000 1'000 Résultat net 1'745'449 262'702 1'482'747 Les fonds propres de la Banque Profil de Gestion SA s'élèvent à CHF 62,1 millions contre CHF 60,3 millions en 2016, démontrant une solide assise financière et un excédent de fonds propres très significatif selon les exigences de Bâle III. Le ratio Tier 1 est de 55,2% au 31 décembre 2017.Le rapport annuel 2017 sera en ligne sur le site www.bpdg.ch le 3 avril 2018.La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la gestion de patrimoine avec un point d'appui dans le domaine du Capital Markets. La Banque est dirigée par Mme Silvana Cavanna, Directeur Général.Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter :Banque Profil de Gestion SASilvana CavannaDirecteur GénéralCourriel : investorrelations@bpdg.chTéléphone : +41 22 818 31 31www.bpdg.chAnnonce Résultats annuels 2017This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.Source: Banque Profil de Gestion via Globenewswire --- Fin de Message --- Banque Profil de GestionCase Postale 3668 Genève 3 SuisseISIN: CH0002492293;