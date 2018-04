Banque Profil de Gestion achète Dynagest

Genève (awp) - La Banque Profil de Gestion SA (BPDG) a signé un accord contraignant en vue du rachat de la société Dynagest SA. L'offre porte sur la totalité des actions Dynagest, sous réserve des actions détenues en propre par la société, a précisé la banque genevoise lundi soir.La finalisation de l'opération est soumise à l'approbation de la Finma en Suisse, de la CSSF et à la communication préalable à la Banque d'Italie. Les détails financiers ne sont pas révélés et les termes définitifs du rachat seront formalisés dans les semaines à venir par signature d'un contrat de vente d'actions. Après obtention du feu vert par les autorités concernées, le rachat aura un effet rétroactif au 1er avril 2018 et Dynagest sera fusionnée à BPDG par absorption.Une fois approuvée par les autorités de surveillance compétentes, l'opération déploiera ses effets de façon rétroactive au 1er avril 2018. Dynagest sera ensuite fusionnée à BPDG par voie d'absorption.La banque genevoise précise que l'acquisition s'inscrit dans le cadre de son plan triennal 2017-19 visant à augmenter la masse sous gestion. Elle permettra aussi de renforcer les compétences de l'établissement dans l'Asset management institutionnel. La vingtaine de collaborateurs de Dynagest seront repris.Le rachat fera passer la masse sous gestion de BPDG de 939,2 millions de francs fin 2017 à environ 3 milliards de francs. Le chiffre d'affaires de Dynagest était de 7,3 millions de francs au 31 mars 2017 de l'exercice décalé 2016-17.rp/jh(AWP / 23.04.2018 19h25)