Banque Profil de Gestion: résultats 2017 en nette hausse

Genève (awp) - Banque Profil de Gestion a bouclé l'année 2017 sur des résultats en nette hausse, portés par l'augmentation de ses recettes et de sa masse sous gestion. L'établissement privé genevois a vu son produit d'exploitation bondir de plus d'un tiers (+35,2%) pour atteindre 11,9 mio CHF, pouvait-on lire dans un communiqué diffusé jeudi soir.Dans le détail, le résultat net des opérations d'intérêts a bondi de plus de moitié à 3,53 mio CHF, alors que celui des commissions et prestations s'est affirmé comme la principale source de revenu de l'entreprise, s'envolant de plus de trois quarts (+77,6%) à 4,55 mio. Le produit des activités de négoce a légèrement fléchi, à 3,78 mio.Malgré une augmentation sensible des charges d'exploitation (+19,3%), qui frôlent désormais les 10 mio CHF, le résultat opérationnel s'est inscrit à 2,0 mio CHF, après 0,5 mio lors de l'exercice précédent. Le bénéfice net est ressorti à 1,7 mio CHF, contre à peine 0,3 mio un an plus tôt.Dans son compte-rendu, l'entreprise se félicite de boucler l'exercice avec une masse sous gestion de 939,2 mio CHF, contre 611,3 mio au 31 décembre 2016, une augmentation "essentiellement due aux apports nets", précise-t-elle.Les fonds propres se sont étoffés de 3% à 62,1 mio "démontrant une solide assise financière et un excédent de fonds propres très significatif selon les exigences de Bâle III", selon le communiqué. A la clôture de l'exercice, le ratio de fonds propres durs (Tier 1) est ressorti à 55,2%.La direction de la banque n'a fourni aucune indication sur la marche actuelle des affaires ou sur ses objectifs pour l'exercice en cours, se contentant d'indiquer qu'elle publiera son rapport annuel sur son site internet le 3 avril prochain.buc/jh(AWP / 08.03.2018 18h45)