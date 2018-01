Banque Profil de Gestion table en 2017 sur un bénéfice net supérieur à 2016

Genève (awp) - La Banque Profil de Gestion s'attend à dégager sur l'exercice 2017 un bénéfice net supérieur à celui engrangé un an plus tôt, a annoncé mercredi l'établissement genevois. Ce dernier avait enregistré en 2016 un résultat net de 262'702 CHF.Pour le seul dernier trimestre 2017, la banque s'attend également à un résultat positif, a-t-elle ajouté dans un communiqué, sans plus de précision. Sur les neuf premiers mois de l'année dernière, elle avait réalisé un bénéfice net de 772'933 CHF.Les résultats financiers annuels de Banque Profil de Gestion, cotée à la Bourse suisse, seront dévoilés le 8 mars.al/rp(AWP / 17.01.2018 19h00)