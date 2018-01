Banque cantonale bernoise: bénéfice net renforcé à 137,4 mio CHF en 2017

Berne (awp) - La Banque cantonale bernoise (BCBE) est parvenue l'an dernier à étoffer son bénéfice net de 6,2% à 137,4 mio CHF. Le conseil d'administration proposera conséquemment aux actionnaires une rémunération au titre de 2017 agrémentée de 40 centimes à 6,60 CHF par action, a indiqué vendredi l'établissement bernois dans son compte-rendu d'activité.Les opérations d'intérêts ont généré un résultat net amélioré de 5,8% sur un an à 308,3 mio CHF, grâce notamment à la dissolution de corrections de valeur pour risques de défaillance. La banque précise avoir adopté des couvertures additionnelles dans l'optique d'atténuer les effets d'une éventuelle remontée des taux d'intérêt, représentant une charge de 71,1 mio CHF.Les commissions et services ont élargi leur contribution de 4,8% à 105,1 mio CHF et les opérations de négoce de 13,2% à 21,8 mio.L'établissement s'estime en bonne voie pour concrétiser ses ambitions à long terme en matière de flux de trésorerie disponible. Les 78,1 mio CHF comptabilisés sur cette rubrique portent le total depuis 2013 à 529,5 mio, soit une bonne moitié des 900 mio à 1,1 mrd visés à l'horizon 2022.A plus court terme, la banque prévient que les taux négatifs vont continuer à peser sur la marge afférente et maintient l'accent sur la gestion de ces coûts.jh/al(AWP / 26.01.2018 07h50)