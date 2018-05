Banques régionales: satisfaites grâce à un environnement de marché positif

Berne (awp) - Les Banques régionales suisses se disent satisfaites de la marche de leurs affaires grâce à un environnement de marché positif. La situation s'est améliorée depuis un an. Pour l'année à venir, la confiance des directeurs d'établissement est élevée, d'après une étude présentée à l'occasion de l'évènement "Branchentalk Regionalbanken" à Berne.Les dirigeants des banques cantonales et régionales sont plus optimistes, d'après un sondage conduit par Zern & Partner. La situation actuelle s'est vu attribuer la note moyenne de 7,38 points sur une échelle de 1 à 10, atteignant un plus haut après les 6,96 points obtenus l'année dernière.Pour les trois prochaines années, plus de la moitié des sondés s'attend à une croissance supplémentaire des activités et un peu moins de la moitié à une stabilité. Seule une petite minorité table sur un repli des activités. Pour les dix prochaines années, les perspectives sont également optimistes, seulement un sondé sur cinq table sur une péjoration de la situation.Les faibles taux d'intérêt constituent encore et toujours un défi de taille, tout comme la régulation croissante. Fondée mi-mai, la faîtière dédiée aux banques régionales devrait se consacrer à demander une "régulation moindre ou différenciée" pour les établissements plus petits, estiment les sondés.La situation étant jugée satisfaisante, les dirigeants s'attendent à peu de changements, notamment sur le plan des acquisitions et des fusions.Une analyse des résultats annuels des banques effectuée par la société de conseil IFBC montre que les banques régionales ont enregistré une progression de leur principale source de revenus, les opérations d'intérêt, en dépit de marges d'intérêt ayant tendance à être plus faibles.Par ailleurs, les banques régionales sont toujours confortablement capitalisées, leur capitalisation dépassant clairement le minimum requis par la réglementation. En moyenne, le ratio de fonds propres atteint 17,1%, tandis que le minimum requis pour les instituts de petite taille (catégorie 5) est de 10,5%.Le rendement des fonds propres des banques régionales s'est inscrit à 4,9% (5,2% l'année précédente), clairement inférieur à celui des banques cantonales.tp/mk/ol/rp(AWP / 29.05.2018 19h00)