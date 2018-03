Baromètre UBS des PME: Les grandes entreprises s'en tirent mieux que les PME

En Suisse, les grandes entreprises profitent davantage de la reprise que les PME. Entre octobre 2017 et janvier 2018, le baromètre UBS des PME a enregistré, pour le secteur industriel, une légère baisse de 0,73 à 0,51 point. En revanche, pour les grandes entreprises industrielles, la progression est restée continue et le baromètre a grimpé de 0,53 à 0,82 point, son plus haut niveau depuis 2011. Dans la conjoncture actuelle, les PME dans les services luttent plus que les grandes entreprises du secteur.

