Barry Callebaut dépasse le million de tonnes au premier semestre 2017/18

Zurich (awp) - Le groupe Barry Callebaut a vu le volume de ses ventes progresser de 8,0% à 1,02 millions de tonnes au premier semestre de son exercice décalé 2017/18, clos fin février. Dans un communiqué, le négociant en produits cacaotés zurichois se félicite mercredi d'une croissance supérieure à celle du marché (+2,5%). Malgré un chiffre d'affaires à peu près stable, l'entreprise est parvenue à améliorer son résultat tant opérationnel que net.Entre septembre et février, les recettes de Barry Callebaut se sont enrobées de 0,3% à 3,55 milliards de francs. En monnaies locales, le chiffre d'affaires accuse un recul de 1,8%. Le bénéfice opérationnel (Ebit) a bondi de 16,1% 276,8 millions et le résultat net, dopé par la réduction des charges financières nettes, de 21,7% à 173,0 millions.La copie rendue par le fabricants de produits à base de chocolat et de cacao a dépassé les attentes des analystes interrogés par AWP à tous les niveaux. La progression des volumes dépasse même les projections les plus optimistes.Pour la suite de l'exercice, la direction de Barry Callebaut affirme tabler sur une bonne dynamique des marchés. A plus long terme, elle s'estime en mesure d'atteindre ses objectifs à quatre ans, à savoir, une croissance moyenne des volumes de 4 à 6% et une progression de l'Ebit supérieure à la croissance en monnaies locales, sous réserve d'événements majeurs imprévus.buc/jh(AWP / 11.04.2018 07h28)